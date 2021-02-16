Основателя «Пятерочки» заподозрили в вымогательствах

Основателя сети супермаркетов «Пятерочка» Андрея Рогачева подозревают в вымогательстве миллионов долларов. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник, 16 февраля, РЕН ТВ.

По данным телеканала, речь идет о попытке Рогачева заставить своего бизнес-партнера Михаила Горяинова отдать ему 20% доли от совместно приобретенной в Москве недвижимости и бизнеса. Сообщается, что изначально Рогачев вложил $29 млн, а Горяинов — $20 млн, то есть доля основателя сети супермаркетов составила 60%, а его партнера — 40%.

По версии следствия, Рогачев решил увеличить свою долю до 80%, что, по предварительным данным, примерно равно $40 млн. Для этого в 2015 году бизнесмен приехал в офис к Горяинову на Краснопресненской набережной и стал угрожать ему. Рогачев обещал своему партнеру обнародовать сведения о нарушениях с его стороны, связанных с оформлением земельных участков и строительством объекта. Кроме того, в случае отказа, Рогачев угрожал завладеть всем имуществом Горяинова.

Отмечается, что по некоторой информации, после угроз Рогачев нашел не менее 40 человек, которые в январе 2016 года захватили Усачевский рынок, частично принадлежащий Горяинову. Затем предприниматель прибыл на рынок и потребовал у совладельца отдать ему имущество Гориянова или $40 млн. Однако противоправные действия пресекли прибывшие на место правоохранители.

Уголовное дело, как отмечает телеканал, было возбуждено по факту вымогательства в целях получения имущества в особо крупном размере.

Согласно данным Forbes, 57-летний Рогачев занимает 153-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020». Его состояние в прошлом году оценивалось в $650 млн. Отмечается, что свой капитал Рогачев сформировал за счет средств от продажи доли в Х5 Retail Group, в которую входит сеть супермаркетов «Пятерочка», а также из дохода от торговой сети «Верный» и нескольких московских рынков, а также благодаря web-платформе для оптовой торговли продуктами Агро24.