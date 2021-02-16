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Скончался Народный художник РФ Владимир Мокроусов

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Народный художник РФ, скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств (РАХ) Владимир Мокроусов ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе РАХ.

Там уточнили, что скульптора госпитализировали после сердечного приступа на фоне подтвержденного коронавируса.

«Владимир Петрович скончался сегодня», — приводит сообщение академии ТАСС.

Мокроусов родился 28 февраля 1936 года в Свердловской области. После завершения обучения в Московской высшем художественно-промышленном училище он приступил к профессиональной деятельности. Создал такие композиции, как «Защитникам г. Курска» (Курск), «Святому Благоверному Великому князю Даниилу Московскому» (в соавторстве с А. И. Коровиным, Москва) и другие.

Скульптор принимал участие в работах по восстановлению убранства Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Так, он воссоздал композиции «Давид после победы над Голиафом», «Святой Благоверный Великий князь Александр Невский», «Святая праведная Елизавета».

Кроме того, Мокроусов являлся обладателем премий всероссийских и международных конкурсов по монументальному искусству.

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