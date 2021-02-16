Госдума запретила высаживать из транспорта безбилетников до 16-ти лет

Госдума запретила высаживать из транспорта детей-безбилетников. Мера касается лиц, не достигших возраста 16 лет, сообщает телеканал «Известия». В Госдуму в течение двух лет поступали жалобы на перевозчиков. Закон урегулирует многие спорные моменты. Теперь обладатели именных билетов обязаны иметь с собой паспорт. Контролеров наделят правом требовать документы.

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