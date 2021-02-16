Посол Сербии в РФ рассказал о самочувствии после вакцинации «Спутником V»

Посол Сербии в РФ Мирослав Лазанский, который привился российским препаратом против COVID-19 «Спутник V» 15 февраля, рассказал, что чувствует себя хорошо.

Лазанский отметил, что вместе с ним прививку против коронавирусной инфекции сделала жена. Он также добавил, что решил привиться именно «Спутником V», так как считает препарат непобедимым.

«Первую дозу мы уже получили, вторая доза будет 2 марта. Так же как и коллеги из посольства, мы чувствуем себя хорошо, никаких побочных эффектов не ощутили», — сообщил Лазанский журналистам во время своего визита в Санкт-Петербург.

Также Лазанский заявил, что 85% жителей Сербии хотели бы получить вакцину «Спутник V».

С 6 января в республике началась вакцинация от COVID-19. Использование «Спутника V» было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в стране.

3 февраля президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией.