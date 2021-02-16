Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Того запустит процедуру для сертификации вакцины «Спутник V»
Мир
В ФРГ призвали не ставить под вопрос «Северный поток – 2»
Общество
Умерла актриса Малого театра Лариса Кичанова
Общество
Онищенко сообщил о выработке у москвичей популяционного иммунитета к COVID-19
Общество
Дептранс Москвы попросил таксистов не завышать цены из-за снегопада
Общество
В Москве выделили еще 3 млрд рублей на выплаты медикам за борьбу с COVID-19
Политика
Отчет главы правительства в Госдуме запланирован на 21 апреля
Происшествия
Пожар после разгерметизации емкостей с топливом в Новой Москве потушен
Общество
Первый гражданин США сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V»
Сюжет:

Посол Сербии в РФ рассказал о самочувствии после вакцинации «Спутником V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Сербии в РФ Мирослав Лазанский, который привился российским препаратом против COVID-19 «Спутник V» 15 февраля, рассказал, что чувствует себя хорошо.

Лазанский отметил, что вместе с ним прививку против коронавирусной инфекции сделала жена. Он также добавил, что решил привиться именно «Спутником V», так как считает препарат непобедимым.

Сигналы от «Спутника»: регистрацию нашей вакцины в ЕС ожидают в марте
Эксперты высоко оценивают международные перспективы отечественного препарата

«Первую дозу мы уже получили, вторая доза будет 2 марта. Так же как и коллеги из посольства, мы чувствуем себя хорошо, никаких побочных эффектов не ощутили», — сообщил Лазанский журналистам во время своего визита в Санкт-Петербург.

Также Лазанский заявил, что 85% жителей Сербии хотели бы получить вакцину «Спутник V».

С 6 января в республике началась вакцинация от COVID-19. Использование «Спутника V» было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в стране.

3 февраля президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021