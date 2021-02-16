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Зрителям представили трейлер романтической комедии «РАШН ЮГ»

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В Сети 15 февраля опубликовали финальный трейлер романтической комедии «РАШН ЮГ». Выход картины запланирован на 4 марта 2021 года.

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Над лентой работали киностудии «Водород», «Арт Пикчерс Студия», СТС и «НМГ студия».

По сюжету студент по имени Артем, роль которого играет Семен Трескунов, влюбляется в девушку Ксюшу с Черного моря в исполнении Стаси Милославской. Стремясь завоевать сердце возлюбленной, он едет за ней на русский юг, о котором ничего не знает. На море оказывается, что расположения Ксюши он ищет не один. За девушкой ухаживают еще два парня — будущий моряк и местный полицейский̆. Тем не менее герой обзаводится друзьями и борется за свою любовь.

В главных ролях также снимались Риналь Мухаметов, Александр Метелкин, Роман Мадянов, Александр Робак и другие. Режиссером картины стал автор комедий «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва» Антон Федотов. Сценарий для фильм написал Жора Крыжовников, также ставший креативным продюсером киноленты.

Фильм выйдет в прокат с рейтингом «12+». Информационными партнерами картины выступают «Русское радио», журнал Сosmopolitan и социальная сеть «ВКонтакте».

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