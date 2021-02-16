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Песков подтвердил проведение парада Победы в 2021 году

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что парад Победы в текущем году будет проведен. Об этом он сообщил во вторник, 16 февраля.

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Журналисты уточнили дату проведения парада, так как в прошлом году дату мероприятия перенесли из-за пандемии COVID-19.

«Я пока не знаю. Но то, что парад будет — это однозначно <…> Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому парад будет, никаких сомнений нет», — сказал Песков.

В прошлом году парад Победы состоялся несмотря на пандемию COVID-19. Однако он прошел не в мае, а 24 июня.

Парад в Москве состоял из трех частей — пешей и механизированной колонны, а также авиапредставления, он продлился 1 час 15 минут. На парад прибыли делегации других стран во главе с их лидерами. Среди высоких гостей парада Победы — главы Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

В июле 2020 года президент России заявил, что парад Победы, а также голосование по поправкам к Конституции России не привели к новому всплеску заболеваемости COVID-19.

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