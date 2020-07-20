Путин заявил о отсутствии новой вспышки коронавируса после парада Победы

Парад Победы, прошедший 24 июня, а также голосование по поправкам к Конституции России не привели к новой вспышке коронавируса. Об этом 20 июля в ходе общения с рабочими судостроительного предприятия «Залив» в Керчи заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вот мы с вами провели несколько крупных мероприятий — парад Победы, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию — ни то ни другое не привело к вспышкам эпидемии, наоборот, ситуация улучшается изо дня в день», — сказал он.

Президент отметил, что при подготовке к параду военнослужащие находятся на казарменном положении, а среди участников постоянно проводилось тестирование. Президент оценил работу военной медицины в этот период как хорошую. Он добавил, что при проведении голосования по поправкам соблюдались все требования санитарных врачей.

Голосование по поправкам к Конституции России длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Кроме того, жители ряда регионов имели возможность отдать свой голос дистанционно.

По результатам голосования внесение поправок поддержали 77,92%, высказались против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.

29 мая глава государства подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Этот день объявлен нерабочим. Мероприятия были перенесены на июнь из-за угрозы распространения коронавируса.

Парад в Москве состоял из трех частей — пешей и механизированной колонны, а также авиапредставления, он продлился 1 час 15 минут. На парад прибыли делегации других стран во главе с их лидерами. Среди высоких гостей парада Победы — главы Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

За последние сутки в России выявлено 5940 новых пациентов с коронавирусом. Это первый с 29 апреля случай, когда заболевших меньше 6 тыс. за сутки.

С начала пандемии в России выявлено 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.

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