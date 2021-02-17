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Зимний курорт: где москвичи купаются в мороз

Открытый бассейн «Чайка» — излюбленное место поклонников ЗОЖ
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бассейн
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Приход в столичный регион настоящей зимы с крепкими морозами и высокими сугробами не испугал приверженцев здорового образа жизни. Как москвичи закаляются в легендарном открытом бассейне «Чайка» — в фотогалерее «Известий»
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пар
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
«Чайку» построили в Хамовниках в 1957 году, к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В первоначальном варианте архитектура бассейна тяготела к классицизму и гармонировала с внешним обликом расположенных неподалеку Провиантских складов и наземного вестибюля станции метро «Парк культуры»
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плавание
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Бассейн стал одним из центральных объектов фестиваля и местом для тренировок профессиональных спортсменов, здесь готовилась к соревнованиям сборная СССР по водным видам спорта
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пар
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
К Олимпиаде-80 бассейн реконструировали — все архитектурные излишества убрали и добавили теннисный корт с крышей в форме волны
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пловцы
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
К настоящему времени «Чайка» превратилась в спортивно-оздоровительный центр с клубной системой и возможностью разовых посещений
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прыжок
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Спорткомплекс включает в себя два круглогодичных взрослых бассейна, 50-метровый и 25-метровый глубиной до 5 м, а также два детских бассейна глубиной до метра. Бывшие трибуны превращены в место для принятия летних солнечных ванн
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дети
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Также на территории комплекса имеются сауна, купель, каскадный душ, тренажерный зал, помещение для фитнеса, мини-гольф, теннисный корт и кафетерий
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пловцы
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Это место пользуется популярностью у москвичей и летом, и зимой, тем более что зимы в столице в последнее время стали теплыми и малоснежными
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кепки на снеге
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Однако установившиеся в столице в феврале 2021-го морозы не испугали завсегдатаев круглогодичного курорта
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Прыжок
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Синоптики говорят об аномальных температурах на 7−12 градусов ниже нормы
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температура
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Несмотря на приличный минус в воздухе, температура воды в бассейне сохраняется на традиционной отметке +28
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пар у воды и пловчиха
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Согреться в мороз помогают активное движение на свежем воздухе и баня
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