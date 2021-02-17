Зимний курорт: где москвичи купаются в мороз

Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Приход в столичный регион настоящей зимы с крепкими морозами и высокими сугробами не испугал приверженцев здорового образа жизни. Как москвичи закаляются в легендарном открытом бассейне «Чайка» — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
«Чайку» построили в Хамовниках в 1957 году, к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В первоначальном варианте архитектура бассейна тяготела к классицизму и гармонировала с внешним обликом расположенных неподалеку Провиантских складов и наземного вестибюля станции метро «Парк культуры»
На весь экран
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Бассейн стал одним из центральных объектов фестиваля и местом для тренировок профессиональных спортсменов, здесь готовилась к соревнованиям сборная СССР по водным видам спорта
На весь экран
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
К Олимпиаде-80 бассейн реконструировали — все архитектурные излишества убрали и добавили теннисный корт с крышей в форме волны
На весь экран
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
К настоящему времени «Чайка» превратилась в спортивно-оздоровительный центр с клубной системой и возможностью разовых посещений
На весь экран
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Спорткомплекс включает в себя два круглогодичных взрослых бассейна, 50-метровый и 25-метровый глубиной до 5 м, а также два детских бассейна глубиной до метра. Бывшие трибуны превращены в место для принятия летних солнечных ванн
На весь экран
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Также на территории комплекса имеются сауна, купель, каскадный душ, тренажерный зал, помещение для фитнеса, мини-гольф, теннисный корт и кафетерий
На весь экран
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Это место пользуется популярностью у москвичей и летом, и зимой, тем более что зимы в столице в последнее время стали теплыми и малоснежными
На весь экран
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Однако установившиеся в столице в феврале 2021-го морозы не испугали завсегдатаев круглогодичного курорта
На весь экран
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Синоптики говорят об аномальных температурах на 7−12 градусов ниже нормы
На весь экран
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Несмотря на приличный минус в воздухе, температура воды в бассейне сохраняется на традиционной отметке +28
На весь экран
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Согреться в мороз помогают активное движение на свежем воздухе и баня
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.