Полиция задержала группу наркоторговцев в Иркутской области

Сотрудники МВД Иркутской области задержали организатора наркогруппировки и его десять подельников, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается на сайте управления ведомства по региону.

Как отмечается, подозреваемые развернули сеть поставок запрещенных веществ в четыре города Иркутской области, Бурятию и Краснодарский край.

«В рамках спецоперации, реализованной в несколько этапов, полицейские задержали одного из лидеров сообщества и 10 участников», — говорится в сообщении.

В ходе обысков было изъято более 785 г синтетических наркотиков, 48 г героина и 815 г наркотиков растительного происхождения. Кроме того, наркодилеры содержали две плантации с коноплей.

Шестеро подозреваемых арестованы, один находится под домашним арестом, еще четверо — под подпиской о невыезде.

12 февраля сообщалось, что в Волоколамском районе Московской области полицейские обнаружили нарколабораторию, ежемесячно производившую около 500 кг синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».