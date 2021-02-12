В Подмосковье раскрыли лабораторию по производству наркотиков

В Волоколамском районе Московской области полицейские обнаружили нарколабораторию, ежемесячно производившую около 500 кг синтетических наркотиков. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Установлено, что лаборатория могла производить около 500 кг синтетических наркотиков в месяц. Их сбыт в регионах России планировалось осуществлять с помощью тайников-закладок», — заявила представитель ведомства.

Отмечается, что в ходе обысков правоохранители изъяли 165 кг наркотического средства мефедрона, а также более 2 т прекурсоров и других веществ. Кроме того, было обнаружено спецоборудование, в том числе два химических реактора.

Представитель МВД отмечает, что полицейские своими действиями предотвратили поступление на черный рынок более 800 тыс. разовых доз запрещенных веществ на общую сумму порядка 300 млн рублей.

По ее словам, подозреваемый в хранении наркотиков задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

11 декабря стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Саратовской области обнаружили лабораторию по производству наркотического средства мефедрон в Энгельсском районе. В результате обыска изъяли более 4 кг наркотиков, химические реактивы и прекурсоры, лабораторное оборудование.