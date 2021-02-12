Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
«Спутник V» вошел в топ-3 вакцин от COVID-19 по числу одобрений в мире
Мир
Лавров назвал Трампа ярким политиком и личностью
Общество
Ведомствам поручено представить Минтруду данные о зарплатах бюджетников
Мир
Лукашенко призвал отказаться от смартфонов из-за слежки США
Мир
В ЕС начали работу над новыми санкциями против России
Культура
На территории Московского зоопарка обнаружили более 150 артефактов
Происшествия
В Подмосковье раскрыли лабораторию по производству наркотиков
Экономика
Цены на минтай упали до минимума за последние годы
Авто
Автосалон в Лос-Анджелесе перенесли из-за пандемии коронавируса

В Подмосковье раскрыли лабораторию по производству наркотиков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волоколамском районе Московской области полицейские обнаружили нарколабораторию, ежемесячно производившую около 500 кг синтетических наркотиков. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Не в кайф: ученые создали датчики для поиска наркотиков в сточных водах
Они устанавливаются в канализации и реагируют на специфические соединения, выделяемые при производстве амфетамина

«Установлено, что лаборатория могла производить около 500 кг синтетических наркотиков в месяц. Их сбыт в регионах России планировалось осуществлять с помощью тайников-закладок», — заявила представитель ведомства.

Отмечается, что в ходе обысков правоохранители изъяли 165 кг наркотического средства мефедрона, а также более 2 т прекурсоров и других веществ. Кроме того, было обнаружено спецоборудование, в том числе два химических реактора.

Представитель МВД отмечает, что полицейские своими действиями предотвратили поступление на черный рынок более 800 тыс. разовых доз запрещенных веществ на общую сумму порядка 300 млн рублей.

По ее словам, подозреваемый в хранении наркотиков задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

11 декабря стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Саратовской области обнаружили лабораторию по производству наркотического средства мефедрон в Энгельсском районе. В результате обыска изъяли более 4 кг наркотиков, химические реактивы и прекурсоры, лабораторное оборудование.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021