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В Канаде установили мировой рекорд по длительности хоккейного матча

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В Канаде установили абсолютный мировой рекорд по продолжительности хоккейного матча. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил телеканал CBS.

Рекорд установили спортсмены из канадской провинции Альберта. Игра длилась больше 10 дней и закончилась рано утром 15 февраля.

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Матч проходил на открытой ледовой площадке недалеко от Эдмонтона. За победу боролись команды Team Hope («Надежда») и Team Cure («Излечение»). 40 спортсменов, сменяя друг друга, играли в хоккей на протяжении 252 часов, пишет «Ридус». Победу одержала команда «Надежда» со счетом 2649:2528.

По словам одного из организаторов игры Кейт Галлахер, прошедшее спортивное событие уже включили в Книгу рекордов Гиннесса. Уточняется, что за 10 дней его участники собрали больше 1,84 млн канадских долларов ($1,45 млн). Деньги пойдут на исследования в области борьбы с раковыми заболеваниями в Университете Альберты.

Галлахер рассказала, что спортсменам не помешали даже ледяные дожди и мороз, температура воздуха при порывах ветра опускалась до –55 градусов. Организатор добавила, что хоккеисты не получили обморожений или каких-либо серьезных травм, отделавшись лишь синяками и большими мозолями на руках и ногах.

Предыдущий рекорд также был установлен этими двумя командами. В 2018 году они играли без перерыва в течение 251 часа 7 минут и 58 секунд.

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