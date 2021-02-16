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Житель Таймыра предстанет перед судом за вылов краснокнижного осетра

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В Красноярском крае предстанет перед судом местный житель, занимавшийся незаконным промыслом сибирских осетров, занесенных в Красную книгу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 февраля на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

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Сообщается, что 39-летний житель Красноярского края выловил осетров в августе 2020 года. Он разделал и заморозил добычу после чего отправил ее в Дудинку. Там рыбу должен был перехватить родственник браконьера и перевезти коробки до места назначения. Другой родственник мужчины должен был забрать рыбу.

«Однако оба, опасаясь быть задержанными сотрудниками полиции или пограничниками, оставили груз на судне и ушли. Один из членов команды обнаружил на борту четыре коробки, оставленные неизвестным пассажиром. О подозрительной находке капитан грузопассажирского судна сообщил в линейный отдел полиции в аэропорту и морском порту города Дудинка Красноярского края», — говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина причинил природной среде ущерб в размере более 2,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенных в Красную книгу. Максимально наказание по этой статье — четыре года лишения свободы.

Ранее, 11 февраля, стало известно о задержании двух жителей Фировского района Тверской области, которые незаконно добыли лося в лесу.

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