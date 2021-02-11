Двух жителей Тверской области задержали за браконьерство

В Фировском районе Тверской области задержали двух местных жителей, которые незаконно добыли лося в лесу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В среду, 10 февраля, в районе прошел рейд по патрулированию охотничьих угодий. Недалеко от деревни Кузино были задержаны двое местных жителей, пишут «Тверские ведомости».

У мужчин изъяли тушу добытого ими лося, снегоход «Буран» и оружие, которое оказалось незарегистрированным.

Фигуранты будут привлечены к уголовной ответственности. Размер ущерба и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Мужчинам грозит лишение свободы сроком до пяти лет или штраф в размере до 1 млн рублей.

В конце января сообщалось о попытке двух браконьеров в Приморье продать замороженную тушу амурского тигра, которого они убили в декабре. За отстрел особо ценных и редких видов животных преступникам грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.