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МВД прописало требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО

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МВД России прописало несколько десятков требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра. Об этом 16 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на новую редакцию федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

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Так, водители не смогут пройти техосмотр в случае, если в их автомобилях подтекла тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов или затруднен поворот рулевого колеса. Также будет проверяться стояночный тормоз, суммарный люфт в рулевом управлении, целостность лобового стекла и наличие ремней безопасности.

Автобусы должны быть оснащены тахографом или устройством регистрации режима труда и отдыха водителей. Кроме того, не получится пройти техосмотр тем, у кого не работают стеклоочистители и стеклоомыватели, нарушена целостность внешних световых приборов, отсутствует хотя бы один болт или гайка крепления дисков и ободьев колес.

Постановление о новых правилах проведения техосмотра автомобилей было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в сентябре 2020 года.

Постановление запрещает покупку диагностических карт вместе с полисом ОСАГО. Диагностические карты будут переведены в электронный вид, а сама процедура техосмотра будет фиксироваться на фото.

Кроме того, водителей будут штрафовать за езду без ТО. Штрафы для компаний, торгующих диагностическими картами, увеличатся в несколько раз.

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