В Бурятии СК возбудил дело в отношении дернувшей ученика за ухо учительницы

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении учительницы одной из школ Бурятии после применения силы к 10-летнему ученику. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по Республике Бурятия.

Инцидент произошел 8 февраля в селе Петропавловка Джидинского района. В больницу с жалобами на боли в ухе обратился 10-летний школьник и рассказал, что в школе во время урока его за ухо схватила и дернула учительница. Из-за недавно перенесенных ребенком операций действия педагога могли повлечь необратимые нарушения слуха. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По информации следствия, потерпевший школьник перенес несколько хирургических операций в связи с заболеванием уха, отмечает телеканал «360». 8 февраля на уроке русского языка мальчик не расслышал задание, из-за чего вовремя не приступил к его выполнению. В наказание педагог схватила ребенка за больное ухо и дернула. Ее действия, по предварительным данным, могли привести к тяжким последствиям, усугубить течение болезни мальчика, вплоть до необратимой потери слуха, пишет REGNUM.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, к каким последствиям для ребенка привели действия учителя, пишет «Москва 24». Кроме того, будет дана оценка степени тяжести причиненного здоровью мальчика вреда.

Как пишет сайт kp.ru, в школе, где произошел инцидент, также проводится проверка. По словам директора учебного заведения Баира Ринчино, учительница потянула ученика за ухо в «эмоциональном порыве», но тут же вспомнила, что у мальчика была операция, и сразу извинилась перед ним в присутствии всего класса. Она отвела ребенка в медпункт, где повреждений не нашли, после чего отправили ребенка к матери. Директор отметил, что пытался созвониться с матерью и дедушкой мальчика, чтобы тоже принести извинения, но те не идут на контакт. Ребенок в школу пока не ходит, педагог продолжает работать.

Кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН Янис Юкша в беседе с «Федеральным агентством новостей» рассказал, что дальнейшая судьба учительницы будет зависеть от степени нанесенного ребенку вреда.

«Если будет установлено, что нанесен вред здоровью, то виновное лицо попадает в том числе и под уголовную ответственность. Преподаватель будет однозначно отстранен от своей деятельности и, скорее всего, наказан», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что педагога могут ожидать разные варианты исхода ситуации. Если будет доказано причинение легкого вреда здоровью, скорее всего, наказание будет в виде исправительных работ. Средний вред здоровью может привести к реальному лишению свободы. В завершение он добавил, что нельзя исключать и вероятность того, что после случившегося учительница уже не сможет работать по специальности.

15 февраля сообщалось, что старшеклассник ударил учительницу в школе в якутском селе, женщину госпитализировали. Конфликт произошел на уроке русского языка и литературы. Перед окончанием урока учитель сделала школьнику замечание, он вышел из кабинета. После урока женщина вышла в коридор, где десятиклассник ее ударил.