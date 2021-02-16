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Эксперты предложили ЦБ обязать банки уведомлять заемщиков о рисках онлайн-заявок

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Развитие онлайн-кредитования в пандемию выявило серьезную проблему: россияне увлеклись заполнением электронных заявок на получение заемных средств. Банки же, «заспамив» граждан предложением заполнить форму и получить ответ за пять минут, не сообщают о возможных последствиях для кредитной истории. Люди, желая в период пандемии поправить свое финансовое положение, начинают заполнять многочисленные заявки в различные финансовые организации. Банки, в свою очередь, отправляют запрос в бюро кредитных историй (БКИ). Система автоматически воспринимает многочисленные запросы как подозрительные, что оборачивается отказом потенциальным заемщикам. Люди портят свою кредитную историю и ставят крест на получении денег в долг от банка в дальнейшем.

На эту проблему обратили внимание в ОНФ, предложив Центробанку (письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной есть у «Известий») нормативно закрепить обязательство банков уведомлять потенциальных заемщиков о негативных последствиях многочисленных заявок для кредитной истории. Также общественники считают необходимым разработать механизм, который позволяет оперативно заблокировать или одобрить запрос кредитной истории банками. Предлагаемые инструменты можно реализовать как через портал госуслуг, так и посредством СМС через информационные системы БКИ.

В пресс-службе Центробанка «Известиям» сообщили, что «предложенный механизм заслуживает обсуждения». Регулятор сформирует позицию после всесторонней проработки этого вопроса, отметили в ЦБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

За спрос берут: россияне снижают шанс на займы массовыми онлайн-заявками

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