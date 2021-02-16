Россия вошла в десятку стран по выручке фрилансеров

РФ вошла в топ-10 стран по объемам рынка фриланса — его оборот в 2020 году превысил $41 млрд. Такие оценки привела PwC в исследовании внештатной занятости.

Оборот глобального рынка фриланса по итогам 2020-го, согласно оценкам PwC, составил $6,5 трлн. Он будет расти примерно по 16% в год и к 2025-му достигнет почти $14 трлн. Российский сегмент этого вида занятости будет увеличиваться опережающими темпами — ежегодно на 20%, через пять лет он достигнет $102 млрд.

По прогнозу PwC, четверть российских компаний планируют заместить фрилансерами до 30% работников. Бизнесу нужны доступ к широкой экспертизе и снижение издержек на фонд оплаты, а спрос на внештатную занятость будет расти за счет уменьшения доли трудоспособного населения и повышения привлекательности работы по запросу.

В условиях сужения рынка компании будут искать новые способы найти людей под решение проектных задач — нанять в штат подходящих сотрудников будет всё сложнее и сложнее, пояснила менеджер проекта Freelancer Marketplace PwC в России Алла Дынко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Соединенные внештатно: РФ вошла в десятку стран по выручке фрилансеров