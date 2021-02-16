Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Российский прибор полетит на китайском аппарате исследовать астероид
Спорт
«Бавария» не сумела обыграть 16-ю команду бундеслиги
Экономика
Россия вошла в десятку стран по выручке фрилансеров
Общество
Рецептурные препараты предложили распространять по почте
Мир
Снежная буря в США оставила без света более 3 млн человек
Экономика
В 2020 году было уволено на четверть больше женщин
Армия
Спецназ российской армии вооружат способными сбивать БПЛА модулями
Мир
Район расположения базы США в Ираке подвергся ракетному обстрелу
Общество
Около 65% московских дорог очистили после снегопада

Россия вошла в десятку стран по выручке фрилансеров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РФ вошла в топ-10 стран по объемам рынка фриланса — его оборот в 2020 году превысил $41 млрд. Такие оценки привела PwC в исследовании внештатной занятости.

Оборот глобального рынка фриланса по итогам 2020-го, согласно оценкам PwC, составил $6,5 трлн. Он будет расти примерно по 16% в год и к 2025-му достигнет почти $14 трлн. Российский сегмент этого вида занятости будет увеличиваться опережающими темпами — ежегодно на 20%, через пять лет он достигнет $102 млрд.

По прогнозу PwC, четверть российских компаний планируют заместить фрилансерами до 30% работников. Бизнесу нужны доступ к широкой экспертизе и снижение издержек на фонд оплаты, а спрос на внештатную занятость будет расти за счет уменьшения доли трудоспособного населения и повышения привлекательности работы по запросу.

В условиях сужения рынка компании будут искать новые способы найти людей под решение проектных задач — нанять в штат подходящих сотрудников будет всё сложнее и сложнее, пояснила менеджер проекта Freelancer Marketplace PwC в России Алла Дынко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Соединенные внештатно: РФ вошла в десятку стран по выручке фрилансеров

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021