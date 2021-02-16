Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Район расположения базы США в Ираке подвергся ракетному обстрелу
Общество
Около 65% московских дорог очистили после снегопада
Мир
РФ приветствовала возобновление палестино-израильского урегулирования
Мир
В США 62% опрошенных поддержали идею создания третьей партии власти
Экономика
Сотовые операторы предлагают хранить цифровые рубли на телефонах
Мир
Взрыв газа произошел на окраине Луганска
Общество
Экологи заявили о благоприятном влиянии снегопада на чистоту воздуха в Москве
Мир
В Канаде назвали международный интерес к «Спутнику V» серьезной победой РФ
Мир
Очевидцы запечатлели огненный шар в небе Мельбурна
Сюжет:

Ученые предложили разделить людей на 16 типов по реакции на пандемию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эпидемия коронавируса разделила людей на 16 типов в зависимости от реакции на происходящее, считает исследовательница из Норвегии. Это число идентичностей, по ее мнению, включает в себя все существующие варианты поведенческих ответов на пандемию и связанные с ней ограничения.

В число предложенных ей типов вошли, например, «отрицатели» — эти люди игнорируют опасность вируса и стараются вести дела так, как будто эпидемии нет. «Неуязвимые» верят, что обладают иммунитетом к болезни, и продолжают посещать шумные вечеринки. «Эксплуататоры» хотят использовать сложившуюся ситуацию, чтобы добиться власти или денег. «Инноваторы» предлагают новые способы противостоять болезни: особые виды медицинских масок, улучшенные аппараты вентиляции легких и другие медицинские приборы.

Использование типизации личностей позволит получать более точные данные в прогностических моделях, считает автор работы. Например, преобладание в обществе определенных групп будет определять скорость распространения болезни. А понимание, какая идентичность наиболее представлена в стране, позволит властям выстраивать более эффективную адресную коммуникацию.

«В плюралистических обществах индивидуальная поведенческая реакция на опасность заражения COVID-19 может сильно отличаться в зависимости от ценностей личности, ее принадлежности к определенным социальным группам и ситуационного контекста, что определяет, поддерживает человек или нет принятые политические решения, а также оказывает влияние на то, как распространяется вирус», — указала сотрудница Центра исследований естественных и гуманитарных наук Университета Бергена (Норвегия) Мими Лэм в статье об этой проблеме.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ковидная личность: людей разделили на 16 типов по реакции на пандемию

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021