Ученые предложили разделить людей на 16 типов по реакции на пандемию

Эпидемия коронавируса разделила людей на 16 типов в зависимости от реакции на происходящее, считает исследовательница из Норвегии. Это число идентичностей, по ее мнению, включает в себя все существующие варианты поведенческих ответов на пандемию и связанные с ней ограничения.

В число предложенных ей типов вошли, например, «отрицатели» — эти люди игнорируют опасность вируса и стараются вести дела так, как будто эпидемии нет. «Неуязвимые» верят, что обладают иммунитетом к болезни, и продолжают посещать шумные вечеринки. «Эксплуататоры» хотят использовать сложившуюся ситуацию, чтобы добиться власти или денег. «Инноваторы» предлагают новые способы противостоять болезни: особые виды медицинских масок, улучшенные аппараты вентиляции легких и другие медицинские приборы.

Использование типизации личностей позволит получать более точные данные в прогностических моделях, считает автор работы. Например, преобладание в обществе определенных групп будет определять скорость распространения болезни. А понимание, какая идентичность наиболее представлена в стране, позволит властям выстраивать более эффективную адресную коммуникацию.

«В плюралистических обществах индивидуальная поведенческая реакция на опасность заражения COVID-19 может сильно отличаться в зависимости от ценностей личности, ее принадлежности к определенным социальным группам и ситуационного контекста, что определяет, поддерживает человек или нет принятые политические решения, а также оказывает влияние на то, как распространяется вирус», — указала сотрудница Центра исследований естественных и гуманитарных наук Университета Бергена (Норвегия) Мими Лэм в статье об этой проблеме.

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Ковидная личность: людей разделили на 16 типов по реакции на пандемию