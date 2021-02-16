Анализ слюны помог найти зараженных коронавирусом студентов

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли провели эксперимент, в котором студенты в качестве теста на коронавирус сдавали слюну в специальном киоске на территории университетского кампуса.

«Мы выбрали слюну в качестве среды для отбора проб из-за возможности собирать образцы с минимальной потребностью в обученном персонале и средствах индивидуальной защиты», указано в статье об эксперименте.

Исследование длилось 16 недель и завершилось 29 октября 2020 года. За это период ученые обработали почти 12 тыс. тестов. Чтобы сдать образец для анализа, участник заходил в специальный киоск в зоне сбора слюны, в котором работали инструкторы или волонтеры. Количественный ПЦР-тест этих образцов помог вовремя распознавать бессимптомных носителей в студенческих сообществах.

У слюны как у типа образца есть преимущества по сравнению с респираторными мазками, сделали вывод эксперты в статье, хотя и признали, что предложенный метод не лишен недостатков. Со слюной трудно работать в лаборатории, поскольку образцы различаются по качеству. Кроме того, концентрация вирусных частиц в слюне может колебаться в зависимости от дня заболевания.

Российские студенты вернулись к очному обучению 8 февраля. Пока достоверность анализов слюны исследуется, в вузах используют профилактические меры, рекомендованные Роспотребнадзором. Как сообщили «Известиям» в ведущих университетах, на входах в учебные заведения организована термометрия, разработаны программы тестирования и вакцинации, закуплены очистители воздуха.

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