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Сотовые операторы предлагают хранить цифровые рубли на телефонах

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Сотовые операторы заинтересованы во внедрении кошельков для цифровых рублей на смарт-устройствах и в создании дополнительных сервисов для третьей формы нацвалюты. Об этом «Известиям» сообщили представители «Билайна» и «Мегафона».

«Нас интересуют такие аспекты использования цифрового рубля, как ведение кошельков на смарт-устройствах, которое не предусмотрено в текущей версии концепции, а также возможность совершения платежных операций P2P без участия финансовых посредников, в том числе в офлайн-режиме. И другие аспекты, связанные с созданием дополнительных сервисов со стороны операторов, а не просто обеспечение связи клиента с ЦБ или финансовыми посредниками», — пояснил представитель «Билайна».

Привязка кошелька к абонентскому номеру даст возможность более гибкого управления цифровой валютой — с помощью смартфона можно будет хранить средства, переводить и расплачиваться ими, подчеркнул представитель «Мегафона». Он добавил: благодаря массовости услуг связи операторы смогут обеспечить быстрый запуск и распространение цифрового рубля.

В крупнейших банках пояснили, что хранение цифровых рублей в мобильных телефонах или смарт-часах — удобный для пользователя вариант, но проведение расчетов безопаснее и эффективнее оставить за кредитными организациями.

Чем больше будет устройств, где можно открывать цифровые кошельки, тем важнее будет централизация функции управления этими кошельками и счетами, а также безопасность взаимодействия с ними, подчеркнул директор по развитию информационных технологий УБРиР Сергей Щербинин. Для минимизации рисков необходимо на законодательном уровне проработать привязку номера телефона к профилю гражданина в ЕБС и ЕСИА, по аналогии с персонализированной картой клиента, подчеркнули в банке «Зенит».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кошелек или связь: цифровые рубли предложили хранить на смартфонах

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