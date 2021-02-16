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Взрыв газа произошел на окраине Луганска

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Взрыв, предположительно, газа произошел на окраине Луганска, сообщил 15 февраля в Telegram-канале представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

«Взрыв на окраине Луганска. По всем признакам газ высокого давления», — написал он.

Отмечается, что взрыв произошел в районе Большой Вергунки примерно в 23:05. На видеороликах, которые публикуют в социальных сетях местные жители, видно полыхающее пламя на месте взрыва.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на МЧС ЛНР, на месте происшествия развернут оперативный штаб. В ведомстве заявили, что к месту взрыва выехал министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Кацавалов. Кроме того, в районе происшествия работают сотрудники экстренных служб, спасатели и полиция.

3 февраля стало известно о взрыве на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе.

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