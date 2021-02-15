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Указавший на крах доткомов «индикатор Баффета» достиг пиковых значений

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«Индикатор Баффета» достиг отметки в 228%. Показатель отражает ситуацию на фондовом рынке США. График показывает отношение общей стоимости компаний к ВВП. Нормальный уровень «индикатора Баффета» — 80%. Инвестор говорил, что при достижении 200% начинается «игра с огнем». Эксперты ожидают скорого падения фондового рынка. График превысил пик 2000 года, когда лопнул «пузырь доткомов». Вместе с тем, пока ФРС держит низкие ставки, доходность облигаций на низком уровне и есть поддержка экономики, рынки могут продолжить рост.

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