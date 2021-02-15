Аналитики назвали долю отметивших День святого Валентина россиян

День святого Валентина вне дома праздновали лишь около 10% россиян, заключили 15 февраля эксперты компании МТС, проанализировав обезличенные данные о трансакциях своих абонентов.

Именно на 10% увеличилось количество платежей в ресторанах, кинотеатрах и магазинах 14 февраля по сравнению с другими выходными днями 2021 года. Год назад количество россиян, отмечающих праздник вне дома, было выше примерно на треть.

В то же время анализ транспортных потоков, пешеходного трафика и трансакций показал, что в День всех влюбленных посещение ресторанов и кафе в России увеличилось на 11% по сравнению с обычным выходным днем.

В МТС уточнили, что покупкой подарков в День святого Валентина занялись порядка 9% жителей страны. Значительный рост трансакций зафиксирован в магазинах косметики и парфюмерии, где трат стало на 28% больше, чем в обычный выходной. В 2020 году магазины и торговые центры в День всех влюбленных посещали на 15% больше россиян, чем в 2021-м.

Несмотря на рассылку электронных валентинок, поздравления с праздником и просмотр романтических комедий россиянами, голосовой и интернет-трафик также остались без изменений в сравнении с обычными выходными. При этом жители страны 14 февраля легли спать на 18 минут позднее, чем в обычное воскресенье — около 00:10 мск, добавили в компании.

За день до праздника опрос компании SuperJob показал, что отмечать День святого Валентина собирался лишь каждый восьмой житель страны, что стало рекордно низким значением за последние годы. По мнению психологов, это связано с тем, что сейчас пары проводят много времени вместе, работая удаленно, и просто не испытывают потребности в отдельном романтическом свидании.