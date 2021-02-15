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Кампания по вакцинации от энцефалита стартовала в Хабаровске

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В Хабаровске до конца марта продлится кампания по вакцинации от энцефалита. Традиционно пик активности клещей приходился на май-июнь, но теперь встретить их можно уже в конце марта. Специалисты советуют привиться как можно раньше, чтобы после вакцинации иммунитет успел сформироваться.

Тем, кто сделал прививку от COVID-19, необходимо выждать месяц, а уже после этого вакцинироваться от клещевого энцефалита. Тоже самое касается тех, кто переболел каким-либо заболеванием в острой форме, рассказала transsibinfo.ru замначальника отдела горздрава Татьяна Захарова.

Вакцину от клещевого энцефалита уже доставили во все поликлиники дальневосточной столицы. Сделать прививку могут все желающие, но в первую очередь вакцинируют детей, людей, чья работа связана с пребыванием в лесу, студентов, выезжающих на практику, дачников. Кроме того, в приоритете те, кто планирует сделать прививку от энцефалита впервые, и те, кто прививался более трех лет назад.

В Хабаровске в данный момент развернута широкая кампания по вакцинации от COVID-19. Препарат есть во всех городских поликлиниках и в двух мобильных пунктах.

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