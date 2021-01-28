Более 12 тыс. человек привили от COVID-19 в Хабаровском крае

В Хабаровском крае проходит вакцинация населения от COVID-19. На данный момент, по информации регионального правительства, привито уже более 12 тыс. человек.

В Хабаровске с 28 января вакцинироваться можно в «уголках здоровья», расположенных в ТЦ «Броско» и в Сбербанке на улице Пушкина. При этом предварительная запись не требуется, а при себе необходимо иметь паспорт, медицинскую маску и полис ОМС при наличии, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на краевое министерство здравоохранения.

18 января сообщалось, что в Москве выездной пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открылся в ГУМе. В таких пунктах прививки делают бесплатно.

Выездные бригады планируют работать по одной неделе с трехнедельным перерывом, чтобы граждане смогли получить второй компонент вакцины от COVID-19 в том же пункте вакцинации, что и первый.