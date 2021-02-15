Диктант на знание якутского языка написали в Нерюнгри

В Нерюнгри прошла акция «Сахалыы диктант», приуроченная к Дню родного языка и письменности. Город поддержал республиканскую акцию, которая проводилась при поддержке общественной организации «СахаАймах», отдела краеведческой литературы городской библиотеки, школы «Арктика», филиала СВФУ и ЮЯТК. Сахаязычные жители Нерюнгри могли написать диктант, чтобы проверить свои знания.

ИА SakhaNews уточняет, что «Сахалыы диктант» пишут с 2014 года по инициативе Национальной библиотеки Якутии и Северо-Восточного федерального университета.

Акция началась с алгыса-благословения учительницы культурологии Дианы Никутовой. Когда работы были написаны и шла их проверка, участникам диктанта показали документальный фильм «Лингвист», снятый режиссером Эдуардом Новиковым по сценарию писателя Алексея Амбросьева. Фильм рассказывает о судьбе первого ученого-лингвиста саха Семена Новгородова. Он был снят в 2017 году и посвящен его 125-летию.

Диктант написали 29 человек. Шесть из них получили номинацию «Лучший из лучших», четверо стали «Лучшими писарями», и три номинанта — «Хорошими писарями». Всем остальным участникам выдали сертификаты.

Ранее якутский язык появился в сервисе «Яндекс.Переводчик». Энтузиасты при содействии Национальной библиотеки Якутии собрали около 50 тыс. фраз на якутском языке и их переводы на русский. Якутский язык теперь можно переводить на 98 языков и обратно.