Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Голикова отметила снижение смертности от онкологических заболеваний в РФ
Мир
МИД Турции указал на двойные стандарты Запада в борьбе с терроризмом
Мир
Украинский экономист предрек стране «пастушье» будущее
Мир
Главы МИД России и Армении проведут встречу в Москве 17 февраля
Мир
Эксперт ВОЗ рекомендовал переболевшим коронавирусом вакцинироваться
Мир
Билл Гейтс заявил о планах вложить $2 млрд в борьбу с изменением климата
Общество
Один человек госпитализирован после обрушения строительных лесов в Москве
Мир
Финляндия выступила за участие белорусской оппозиции в политическом процессе
Мир
В Техасе более 2 млн человек остались без света из-за снежной бури

Диктант на знание якутского языка написали в Нерюнгри

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нерюнгри прошла акция «Сахалыы диктант», приуроченная к Дню родного языка и письменности. Город поддержал республиканскую акцию, которая проводилась при поддержке общественной организации «СахаАймах», отдела краеведческой литературы городской библиотеки, школы «Арктика», филиала СВФУ и ЮЯТК. Сахаязычные жители Нерюнгри могли написать диктант, чтобы проверить свои знания.

ИА SakhaNews уточняет, что «Сахалыы диктант» пишут с 2014 года по инициативе Национальной библиотеки Якутии и Северо-Восточного федерального университета.

Акция началась с алгыса-благословения учительницы культурологии Дианы Никутовой. Когда работы были написаны и шла их проверка, участникам диктанта показали документальный фильм «Лингвист», снятый режиссером Эдуардом Новиковым по сценарию писателя Алексея Амбросьева. Фильм рассказывает о судьбе первого ученого-лингвиста саха Семена Новгородова. Он был снят в 2017 году и посвящен его 125-летию.

Диктант написали 29 человек. Шесть из них получили номинацию «Лучший из лучших», четверо стали «Лучшими писарями», и три номинанта — «Хорошими писарями». Всем остальным участникам выдали сертификаты.

Ранее якутский язык появился в сервисе «Яндекс.Переводчик». Энтузиасты при содействии Национальной библиотеки Якутии собрали около 50 тыс. фраз на якутском языке и их переводы на русский. Якутский язык теперь можно переводить на 98 языков и обратно.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021