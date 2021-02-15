Jaguar намерен к 2030 году выпускать только электромобили

Производитель машин Jaguar Land Rover к 2030 году планирует отказаться от выпуска машин с бензиновым и дизельным двигателями. Компания хочет сосредоточиться только на производстве электромобилей. Об этом производитель объявил 15 февраля, представляя новую стратегию развития Reimagine.

Jaguar Land Rover намерен в течение нескольких лет сделать шесть вариантов электромобиля. В 2024 году на рынке появится первый полностью электрический Land Rover, а в 2025 году — Jaguar.

«Наша цель — добиться к 2039 году чистых нулевых выбросов углерода в нашей цепочке поставок, продукции и операциях. В рамках этой цели мы также готовимся к ожидаемому внедрению экологически чистых топливных элементов в соответствии с развитием водородной экономики. Разработка уже ведется, прототипы прибудут на дороги Великобритании в течение следующих 12 месяцев в рамках долгосрочной инвестиционной программы», — говорится в сообщении на сайте производителя.

В декабре 2020 года стало известно, что компания Apple вскоре выпустит свой электромобиль. Новинку могут презентовать в III квартале 2021 года. Прототип машины успешно прошел первые испытания в Калифорнии.

14 февраля этого года в компании Tesla, специализирующейся на производстве электромобилей, начали работу над летающей моделью авто. Особую функцию встроят в модель Roadster 2. Машина сможет преодолевать в воздухе небольшое расстояние. Запаса энергии автомобилю хватит на 965 км пути, включая и поездку по трассе, и полет. Летающий электромобиль поступит в продажу в 2022 году.