Илон Маск планирует выпустить летающую Tesla в 2022 году

Компания Tesla работает над летающим электромобилем. Особую функцию встроят в модель Roadster 2. Машина сможет преодолевать в воздухе небольшое расстояние, передает телеканал «Известия». Запаса энергии автомобилю хватит на 965 км пути, включая и поездку по трассе, и полет. Летающий электромобиль поступит в продажу в 2022 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.