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Кремль назвал интересной идею Маска побеседовать с Путиным в Clubhouse

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 15 февраля, прокомментировал предложение американского бизнесмена Илона Маска российскому лидеру Владимиру Путину пообщаться социальной сети Clubhouse.

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Представитель Кремля назвал предложение американца интересным, но подчеркнул, что для начала хотелось бы понять, что конкретно имеет в виду Маск, а уже потом давать ответную реакцию.

Песков также напомнил, что глава государства не использует социальные сети и не ведет их лично, пишет «Газета.ру».

Накануне основатель компаний Tesla и SpaceX опубликовал обращение к официальному Twitter-аккаунту Кремля. В послании предприниматель пригласил президента России пообщаться в новой голосовой социальной сети Clubhouse.

В указанной соцсети нет возможности обмениваться текстовыми сообщениями, а также фото или видео. Все общение происходит в «комнатах» и исключительно в формате беседы в голосовом режиме.

12 января Маск назвал главного конструктора советской ракетно-космической техники Сергея Королева великолепным. Об этом 12 января американский миллиардер по-русски написал в Twitter в ответ на сообщение «Роскосмоса» о праздновании дня рождения Королева. В июле 2020 года семья Королева пригласила Маска в Москву. После этого основатель SpaceX написал в Twitter, что советский ученый «был одним из лучших»..

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