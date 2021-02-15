Кремль назвал интересной идею Маска побеседовать с Путиным в Clubhouse

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 15 февраля, прокомментировал предложение американского бизнесмена Илона Маска российскому лидеру Владимиру Путину пообщаться социальной сети Clubhouse.

Представитель Кремля назвал предложение американца интересным, но подчеркнул, что для начала хотелось бы понять, что конкретно имеет в виду Маск, а уже потом давать ответную реакцию.

Песков также напомнил, что глава государства не использует социальные сети и не ведет их лично, пишет «Газета.ру».

Накануне основатель компаний Tesla и SpaceX опубликовал обращение к официальному Twitter-аккаунту Кремля. В послании предприниматель пригласил президента России пообщаться в новой голосовой социальной сети Clubhouse.

В указанной соцсети нет возможности обмениваться текстовыми сообщениями, а также фото или видео. Все общение происходит в «комнатах» и исключительно в формате беседы в голосовом режиме.

12 января Маск назвал главного конструктора советской ракетно-космической техники Сергея Королева великолепным. Об этом 12 января американский миллиардер по-русски написал в Twitter в ответ на сообщение «Роскосмоса» о праздновании дня рождения Королева. В июле 2020 года семья Королева пригласила Маска в Москву. После этого основатель SpaceX написал в Twitter, что советский ученый «был одним из лучших»..