Водитель снегохода провалился под лед и погиб в Ленинградской области

Водитель снегохода провалился под лед Ладожского озера в Ленинградской области. Тело погибшего из водоема извлекли спасатели.

Инцидент произошел в Приозерском районе 14 февраля. По данным аварийно-спасательной службы, мужчина катался на снегоходе около мыса Черемухин. Лед не выдержал веса транспортного средства и провалился. Об этом пишет телеканал «78».

Тело погибшего было обнаружено спасателями Приозерска. Погибшего передали сотрудникам полиции.

28 января двое рыбаков провалились под лед на снегоходе в заливе Мордвинова на Сахалине. Мужчинам удалось выбраться из полыньи, но транспортное средство утонуло.