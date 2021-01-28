Сахалинские рыбаки провалились под лед на снегоходе
Два рыбака-любителя чуть не утонули на Сахалине. Об этом в четверг, 28 января, сообщил сайт kp.ru.
Инцидент произошел в селе Охотское в заливе Мординова. Двое рыбаков ехали на снегоходе и в какой-то момент провалились под лед. Толщина льда в водоеме стала тоньше из-за погодных условий: на острове прошла метель.
Мужчинам удалось выбраться, но снегоход утонул. На месте провала рыбаки оставили ярко-зеленую бутылку, чтобы другие рыбаки были осторожнее.
21 января сообщалось, что в Карелии мужчина погиб, провалившись в воду Ладожского озера. Лед раскололся из-за шквалистого ветра. На месте дежурили спасатели МЧС. Пострадавшего удалось доставить на берег, однако мужчина скончался.