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Названы самые популярные авианаправления в России на 8 Марта

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Наибольшей популярностью у российских путешественников на 8 Марта в этом году пользуется Сочи, пришли к выводу аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В Сочи куплено 17% билетов туда-обратно, что в 1,8 раза больше, чем год назад. Средняя стоимость перелета составила 11,1 тыс. рублей.

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«В этом году из-за закрытых границ спрос на праздничные выходные в марте значительно переориентировался на внутренние направления: 93% всех авиабилетов забронировано по России. Год назад эта доля составляла всего 66%, остальные путешественники отправились встречать 8 Марта за границей», — рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

На 8 Марта 2021 года Москва оказалась на втором месте по популярности: в столицу отправляется 15% путешественников. При этом спрос вырос в 1,5 раза, а полететь можно за 7,7 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, куда забронировано 9% авиабилетов. Это в 1,8 раза больше, чем в 2020-м. Путешествие в Северную столицу на 8 Марта обойдется в среднем в 6,9 тыс. рублей.

Кроме того, в список востребованных направлений на 8 Марта вошли многие южные города, ставшие в этом году в 2–3 раза популярнее, говорится в сообщении.

В частности, россияне планируют отправиться в Симферополь — билет туда-обратно стоит в среднем 9,8 тыс. рублей, Минеральные Воды (10,3 тыс. рублей) и Краснодар (6,8 тыс. рублей).

Вдвое больше туристов, чем в прошлом году, полетят и в Калининград (7,5 тыс. рублей). Помимо этого россияне активнее покупают билеты в Казань (средняя стоимость перелёта туда-обратно — 5,2 тыс. рублей) и Иркутск (17,5 тыс. рублей), подсчитали аналитики сервиса. Также в топ списка попал Стамбул, билет с возвращением стоит порядка 15,7 тыс. рублей.

Ближе к празднику список популярных направлений может измениться, поскольку за прошлый год многие клиенты привыкли покупать билеты как можно ближе к дате вылета, заключили в OneTwoTrip.

В честь Международного женского дня 8 Марта россияне будут отдыхать с 6-го по 8-е число, а рабочая неделя сократится до четырех дней — с 9 по 12 марта.

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