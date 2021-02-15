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В Кремле назвали интересным предложение Маска пообщаться с Путиным в соцсети Clubhouse

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Предложение американского предпринимателя Илона Маска президенту России Владимиру Путину пообщаться в новой социальной сети Clubhouse интересное, но сначала нужно в нем разобраться. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля напомнил, что сам президент не использует социальные сети и лично их не ведет.

«В целом это очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Сначала проверим, что имеется в виду, а потом будем уже реагировать», — сказал Песков журналистам.

Накануне Маск на русском и английском языках обратился к официальному Twitter-аккаунту Кремля и пригласил президента России пообщаться в новую голосовую социальную сеть Clubhouse.

Основатель компаний Tesla и SpaceX отметил, что «было бы большой честью поговорить».

Формат приложения Clubhouse не предусматривает возможность писать текстовые сообщения и обмениваться фото или видео. Всё общение проходит в голосовом режиме, в формате беседы.

В соцсети существуют «комнаты», в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели — «выходить» и «заходить» в разные беседы. Приложение в настоящее время доступно только для пользователей устройств с iOS.

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