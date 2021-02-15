Воробьев напомнил жителям Подмосковья о необходимости масочного режима

Несмотря на улучшение ситуации с COVID-19 в Московской области, жителям региона необходимо продолжать соблюдать масочный режим. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе оперативного совещания с министрами и главами округов.

«COVID отступает, идет активная вакцинация, и, безусловно, это дает свои результаты. Мы видим большую работу по сворачиванию ранее развернутых коек, это все вселяет оптимизм», — цитирует его «РИА Новости».

Однако глава региона напомнил, что ослабление ограничений в регионе не отменяет необходимости соблюдения масочного режима.

«Наличие масок по-прежнему остается важным. Для чего? Для того, чтобы человек себя защитил, для того, чтобы особенно старшее поколение, те, кому по разным причинам нельзя привиться, могли бы себя обезопасить», — добавил Воробьев.

К 8 февраля в регионе были сняты почти все ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. Свою работу возобновили культурные учреждения, ночные клубы, разрешено посещение спортивных мероприятий.

По состоянию на 15 февраля, в Московской области выявлено 205 832 случая заболевания COVID-19, из них 4265 летальных исходов. С начала пандемии полностью выздоровели 167 146 человек.

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