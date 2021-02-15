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В iPhone 13 добавят Android-функцию всегда включенного экрана

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В Сети появились подробности о технических характеристиках нового iPhone 13. Предполагается, что важным нововведением станет поддержка функции всегда включенного экрана (Always-On Display), которая используется на Android-устройствах. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщил автор YouTube-канала EverythingApplePro Макс Вайнбах.

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«На дисплей можно будет выводить часы и индикатор заряда аккумулятора. Кроме того, на нем будут отображаться различные уведомления. Это станет возможным благодаря использованию новых LTPO-дисплеев, которые будут поддерживать частоту обновления экрана 120 Гц. В принципе, эти функции уже хорошо знакомы многим пользователям смартфонов под управлением Android», — отметил Вайнбах.

По информации инсайдеров, камеры iPhone 13 будут лучше снимать в темноте. Появится поддержка специального режима съемки звездного неба и портретной видеосъемки. Кроме того, в смартфоне ожидаются MagSafe с более мощным магнитом, подэкранный сканер отпечатков пальцев и улучшенная система Face ID.

1 февраля портал Rozetked сообщил, что возможность разблокировать iPhone через Face ID, не снимая защитную маску с лица, появилась в первой бета-версии iOS 14.5. Для того чтобы сканер лица сработал у пользователя в маске, на его руке должны быть надеты разблокированные Apple Watch. Аналогично, по данным портала, будет действовать разблокировка Mac.

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