Пользователи в масках смогут разблокировать iPhone через Face ID

Возможность разблокировать iPhone через Face ID, не снимая защитную маску с лица, появилась в первой бета-версии iOS 14.5. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил портал Rozetked.

Отмечается, что есть нюанс: для того, чтобы Face ID сработал у пользователя в маске, на его руке должны быть надеты разблокированные Apple Watch. Аналогично, по данным портала, будет действовать разблокировка Mac при надетых на руку Apple Watch.

Как отмечает телеканал «360», в новой версии операционной системы разработчики исправили ошибки, улучшили производительность и добавили ряд новых функций. Так, в новой iOS появилась функция конфиденциальности, с помощью которой можно запретить разработчикам отслеживать данные в других приложениях и в Сети для проанализированной рекламы.

Помимо этого, появится поддержка Xbox Series S/X и PlayStation 5, которые теперь можно легко подключать к iPhone и iPad, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что в новые iPhone могут вернуть функцию разблокировки гаджета с помощью сканера отпечатков пальцев Touch ID. В 2017 году разработчики решили отказаться от нее, когда компания выпустила iPhone X с системой Face ID.

В декабре 2020 года сообщалось, что в американской компании Apple признали заводской брак на части серии смартфонов iPhone 11. Часть указанных смартфонов была изготовлена с ошибками, которые приводят к некорректной работе сенсорного экрана.