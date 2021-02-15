Три артезианские скважины построят в Рязанской области

Три артезианские скважины планируют построить в Рязанской области в течение трех месяцев. Из бюджета Рязани на эти цели направят свыше 22,5 млн рублей.

Согласно данным тендера, опубликованного на сайте госзакупок, скважины будут построены на базе Окской очистной водопроводной базы в Дядьково. Также выбранный подрядчик должен построить сооружения, обеспечивающие забор и подачу воды для дальнейшей очистки, сообщает 62INFO.ru. Комплекс включает подземные насосные станции на скважинах, в которых будут установлены счетчики воды, запорная арматура и вантуз для выпуска воздуха.

На выполнение работ дается три месяца.

11 февраля сообщалось о строительстве в Рязани Западного канализационного коллектора. С его появлением удастся разгрузить систему водоотведения в микрорайонах Недостоево, Семчино и Канищево.