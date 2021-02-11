Канализационный коллектор построят в Рязани

В Рязани построят Западный канализационный коллектор. С его появлением удастся разгрузить систему водоотведения микрорайонов Семчино, Недостоево и Канищево.

Проект уже прошел проверку в Центре госэкспертизы Рязанской области и получил положительное заключение. Утвержден проект межевания территории.

Как пишет 62INFO.ru со ссылкой на данные «Водоканала», во время строительства будет использован метод щитовой проходки на глубине 20 м. Таким образом, не придется ограничивать движение транспорта и закрывать улицы.

Специалисты полагают, что ликвидация временных канализационных насосных станций в микрорайонах и переключение внутриквартальных канализационных сетей в новый коллектор полностью исключит возникновение аварийных ситуаций, которые чреваты внезапным отключением электроэнергии и изливом канализационных стоков.

При этом действующие канализационные сети выводить из процесса не планируется.