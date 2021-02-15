Почти 100 человек получили травмы из-за гололеда в Казани

За минувшие выходные в Казани зарегистрировано 95 обращений граждан на станцию скорой медицинской помощи. Горожане получали травмы из-за гололеда.

По данным министерства здравоохранения Татарстана, 13 февраля травмы получили 85 человек. Среди пострадавших есть дети восьми, десяти и 15 лет. Об этом сообщает InKazan.ru.

14 февраля было зарегистрировано десять обращений с травмами, связанными с гололедом.

В основном у пострадавших диагностировали переломы, растяжения и травмы позвоночника.

Гололед образовался на улицах Казани в пятницу, когда температура воздуха достигла 0 градусов и прошел дождь. 14 февраля в республике произошло резкое похолодание.

Ранее сообщалось, что в Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов. Температура ниже климатической нормы на 7–12 градусов.