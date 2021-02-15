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СК возбудил дело из-за убийства осужденного в колонии в Приморье

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В Приморье возбуждено уголовное дело по факту убийства осужденного в колонии, сообщает 15 февраля пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

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По версии следствия, 13 февраля в медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой 41-летний подозреваемый ранил в шею лезвием от канцелярского ножа другого заключенного.

От полученного ранения 65-летний мужчина скончался.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.

Ранее в этот день региональное управление ФСИН сообщало о том, что в одной из колоний Приморского края один из осужденных был найден мертвым.

По информации собеседника агентства, близкого к расследованию, речь идет о Халиде Хугуеве, отбывавшем наказание по ст. 205 УК РФ «Террористический акт», который был убит другим осужденным.

Хугуева в декабре 2009 года приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима как организатора терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в 1999 году.

Взрыв в «Интуристе» прогремел 26 апреля 1999 года. Тогда пострадали 11 человек, в том числе 10-месячный ребенок. В торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади взрыв произошел 31 августа. Ранения получили 40 человек, один из них позже скончался.

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