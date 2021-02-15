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В Крыму выразили надежду на улучшение ситуации с водоснабжением после осадков

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Водоснабжение в Крыму после таяния выпавшего снега должно улучшиться, заявил в понедельник, 15 февраля, глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания оперативного штаба по водоснабжению полуострова.

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«Снег выпал. К сожалению, объем снега большой. К сожалению, с точки зрения очистки (улиц), а с точки зрения водоснабжения — в горах тоже был снег, достаточный снежный покров. Надеемся, что данного объема осадков нам хватит, чтобы поправить ситуацию, во всяком случае на Южном берегу точно, а в Симферополе посмотрим», — приводит его слова Крымское информационное агентство.

Глава республики напомнил, что сейчас активно наполняется Аянское водохранилище, которое является одним из трех для снабжения Симферополя.

По данным властей, за пятницу и субботу в Крыму выпало от 2 до 25 мм осадков. Из-за вторжения арктического холодного воздуха в Крыму 15 февраля ожидаются дождь, переходящий в снег, метель, гололедица и ветер до 35 м/с.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. В свою очередь президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

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