Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал Australian Open

Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче четвертого круга россиянин обыграл Маккензи Макдональда, передает телеканал «Известия». Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3. Даниил Медведев занимает четвертую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Победная серия россиянина составляет 18 матчей. В четвертьфинале Медведев сыграет с Андреем Рублевым.

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