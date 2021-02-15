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США выделят $2,5 млн на развитие СМИ и гражданского общества на Балканах

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Госдепартамент США намерен профинансировать проекты по развитию СМИ и гражданского общества на Балканах, выделив $2,5 млн. Такие данные содержатся в описании гранта ведомства, с которым ознакомился RT.

Курировать проект будет Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепа США. На поддержку организаций гражданского общества в Сербии, частично признанной республики Косово, Боснии и Герцеговине, Албании, Черногории и Северной Македонии планируется направить $1,55 млн.

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Согласно гранту, привлеченные к данной инициативе подрядчики должны будут помочь организациям в укреплении потенциала и развитии навыков и знаний. Также специалисты должны будут помочь в разработке и проведении кампаний, направленных на оказание «мирного давления» на правительства стран, чтобы добиться «желаемых реформ в области развития демократии, борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства права».

Кроме того, еще $1 млн госдеп США намерен выделить на поддержку СМИ и развитие медиаграмотности населения на Балканах. Специалисты должны будут оказать местным независимым СМИ содействие в вопросах повышения качества, актуальности и популярности публикуемых ими материалов, чтобы увеличить объем объективной информации.

В октябре 2020 года в Госдепартаменте США обвинили Россию и Китай в активной деятельности в Балканском регионе. Так, Пекин заинтересован в распространении своего экономического влияния и строительстве инфраструктуры.

Для Москвы Западные Балканы представляют особую ценность, поскольку это регион, не входящий в НАТО. Помимо этого у России там много энергетических проектов, а также сохраняются прочные православные связи. Влияние Вашингтона значительно выросло после того, как в начале сентября американцы усадили за стол переговоров косоваров и сербов.

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