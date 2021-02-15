Немецкий стоматолог рассказал о худших ошибках при чистке зубов

Немецкий стоматолог Маркус Фелбер в беседе с корреспондентом журнала Focus в воскресенье, 14 февраля, рассказал, какие худшие ошибки совершают люди при чистке зубов.

По словам врача, не следует чистить зубы сразу после еды, поскольку для образования защитной оболочки эмали требуется время. Без этой оболочки можно повредить зубы.

Кроме этого, специалист призвал отказаться от метода чистки зубов от десен к зубам, поскольку щетка может повредить слизистую. Вместо этого врач посоветовал «стряхивать» щеткой налет, двигая вправо и влево.

Также Фелбер посоветовал не пытаться «почистить» зубы, съев яблоко, поскольку это не помогает: яблоко скорее повреждает эмаль из-за отсутствия кислотной мантии у зубов сразу после еды, отмечает телеканал «360».

Также стоматолог предостерег от регулярного использования соды и иных отбеливающих средств для зубов, поскольку абразивные вещества могут им навредить. Пользоваться зубной нитью же врач посоветовал каждый день.

12 февраля главный стоматолог Минздрава, академик РАН Олег Янушевич рассказал, как часто можно проводить отбеливание зубов без ущерба для эмали. По словам врача, такую процедуру не следует проводить чаще одного раза в три месяца. Он добавил, что некоторые пациенты и не совсем корректно ведущие себя стоматологи делают ее раз в две недели, тогда как подобная интенсивность в будущем может принести проблемы с зубами, и нет никакой гарантии, что эмаль полностью восстановится, пишет сайт kp.ru. Также доктор посоветовал осмотрительно использовать отбеливающие зубные пасты и зубные порошки.

9 февраля Олег Янушевич назвал причину не чистить зубы. По его словам, если тщательно почистить зубы вечером, утром можно пропустить процедуру, а после первого приема пищи рот достаточно просто прополоскать.