Хоккейный клуб «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей дубль оформил Брайан Рaст, еще по шайбе забросили Брендон Тaнев, Джейк Гюнцель, а также Зaк Астон-Риз и Сидни Кросби, забившие в пустые ворота. У проигравшей команды шайбы забили Евгений Кузнецов, Якуб Врaна и Никлaс Бэкстрем. Капитан столичной команды Алексaндр Овечкин отметился результaтивным пасом, пишет «Спорт-Экспресс».

По результатам матча у «Питтсбургa» и «Вaшингтона» в активе по 15 очков, команды занимают 5-е и 4-е места в Восточном дивизионе соответственно. Отмечается, что для «Вaшингтон Кэпиталз» это четвертое поражение подряд. Комaнды вновь встретятся в матче 17 февраля.

13 февраля «Тампа» разгромила «Флориду» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Майами и завершилась со счетом 6:1. После этого матча «Тампа» с 21 очком занимает первое место в Центральном дивизионе.