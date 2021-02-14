«Тампа» разгромила «Флориду» в домашнем матче НХЛ

Хоккейный клуб «Тампа» разгромил «Флориду» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в субботу, 13 февраля.

Встреча прошла в Майами и завершилась со счетом 6:1. У победителей шайбы забросили Ондржей Палат (25-я минута), Мэтью Джозеф (26), Тайлер Джонсон (33, 40), Александр Волков (51) и Барклай Гудроу (56). У «Флориды» — Фрэнк Ватрано (50).

Отмечается, что для Александра Волкова шайба стала первой за время карьеры в НХЛ. На его счету 17 матчей за «Тампу» и пять результативных передач.

После этого матча «Тампа» с 21 очком занимает первое место в Центральном дивизионе, «Флорида» с 18 очками — на второй строчке, пишет «Спорт-Экспресс».

7 февраля сообщалось, что хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» дома уступил «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне и завершилась со счетом 4:7.