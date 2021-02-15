Трихолог рассказал о зависимости частоты мытья волос от времени года

От чего зависит частота мытья волос рассказал в понедельник, 15 февраля, в беседе с радио Sputnik врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.

Специалист отметил, что существует множество рекомендаций по этому поводу и многие из них сильно устарели.

«В одной книжке 1959 года есть научная рекомендация мыть голову раз в три месяца. С точки зрения сегодняшнего дня это просто смешно. С другой стороны, у меня были пациенты, которые если не помоют голову два раза в день, то через полдня она вся грязная и жирная», — добавил он.

Исходя из этого, получается, что голову можно мыть по мере необходимости, подчеркнул трихолог, все зависит от состояния волос, которое, в свою очередь, зависит и от человека, и от окружающей среды, и от времени года.

«Естественно, что летом и зимой отличаются условия, в которых мы находимся. Мы смотрим на свою кожу головы, на жирность, раздраженность, на то, какие волосы, и понимаем, что, если летом у нас один график, зимой он немного меняется», — пояснил врач.

По его мнению, очень важно подобрать средство для ухода, которые подходят данному конкретному человеку. Например, при сухих волосах, нужно использовать увлажняющие шампуни и ополаскиватели. С жирными, уточнил Абрамов, все несколько сложнее.

Дерматовенеролог указал на главную ошибку, которую совершают обладатели жирных волос. Обычно они пользуются специальным шампунем для этого типа волос, а подобное средство сильно обезвоживает кожу и тем самым стимулируют сальную железу на еще большую выработку сального секрета. По этому, он советует выбирать нейтральный шампунь. Из-за разного уровня pH кожи на различных участках головы в разные моменты шампуни нужно подбирать в диапазоне 5,5–6 pH.

В январе тайские ученые сообщили, что авиценния морская, являющаяся одним из видов мангровых деревьев, может предотвратить облысение и способствует росту волос.