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Американских военных обучат управлять украинскими танками

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Украина предоставила американским военным для испытаний или обучения свой танк Т-84, сообщает издание The National Interest. Образец украинской военной техники ранее заметили на полигоне Юма в штате Аризона.

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Автор статьи пояснил, что, как правило, военные транспортные средства иностранного производства появляются на этом полигоне для обучения американских солдат.

По его мнению, Украина предоставили США свой Т-84, чтобы американские военные могли с ним ознакомиться.

Эксперт уточнил, что это не первый случай, когда украинская модификация советской машины Т-80 была замечена в Соединенных Штатах. В 2003 году Вооруженные силы США купили четыре украинских танка для испытаний на Абердинском полигоне.

Ранее, 6 января, сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли на воинские звания по стандартам НАТО. По словам министра обороны страны Андрея Тарана, данная мера позволит изменить систему управления карьерой солдат на более современную, «отличную от советской».

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