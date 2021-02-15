МЧС объявило экстренное предупреждение в Подмосковье из‑за морозов

В Московской области с 15 по 20 февраля температура воздуха опустится ниже показателей климатической нормы на 7-12 градусов. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до 26 градусов ниже ноля. В связи с морозами увеличивается вероятность возникновения пожаров из-за нарушения правил пожарной безопасности, эксплуатации электроприборов, газового оборудования и использования самодельных нагревательных устройств, пишет агентство городских новостей «Москва».

В этой связи жителям региона напомнили о недопустимость использования неисправных электроприборов и приборов с поврежденной изоляцией, отмечает телеканал «360». Помимо этого, нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского производства.

Спасатели подчеркнули, что категорически нельзя подключать несколько приборов к одной розетке при помощи переходной вилки на 3-4 ответвления, пишет РИАМО. В МЧС напомнили, что недопустимо на длительное время оставлять без присмотра электроприборы, а в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого прибора следует немедленно обесточить его.

Ранее 14 февраля сообщалось, что для ликвидации последствий затяжного снегопада в Московской области потребуется пять дней. За минувшие сутки работники дорожных и коммунальных служб региона очистили от снега более 38 тыс. км областных дорог, свыше 31,4 млн кв. м пешеходных дорожек и подходов к подъездам.