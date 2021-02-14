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Полиция применила слезоточивый газ на протесте против карантина в Афинах

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В Греции на протесте против ограничений, введенных на фоне COVID-19, произошли столкновения с полицией, в ходе которых правоохранители применили слезоточивый газ. Об этом в воскресенье, 14 февраля, пишет портал Newsit.gr.

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На центральной афинской площади Синтагма собрались около 700 человек, выступающих за ослабление ограничений, введенных в связи с пандемией.

Полицейские с помощью громкоговорителей предупреждали собравшихся о незаконности мероприятия, но протестующие не вняли требованиям правоохранителей.

Столкновения начались после того, как кто-то из толпы кинул в стражей порядка бутылку с водой. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Одной женщине стало плохо из-за действия газа, ей пришлось вызвать скорую помощь.

12 февраля аналогичная ситуация произошла в греческих Салониках. Протесты студентов против нового закона об образовании переросли в столкновения с полицейскими. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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